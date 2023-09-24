«Локо» проиграл «Зениту» 3 матча подряд, команда Семака – большой фаворит. Получите 2000 рублей за регистрацию от «Фонбет»

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в 9-м туре чемпионата России.

Команда Сергея Семака уверенно проводит последние матчи в РПЛ: 4 победы (из них три сухие, а четвертая – над «Спартаком») и ничья с ЦСКА. У «Локо» ситуация хуже: железнодорожники на том же отрезке неожиданно проиграли дома «Оренбургу» и свели две игры к ничьим, победив лишь дважды. Из трех последних очных матчей «Локо» проиграл «Зениту» все три, забил лишь 2 гола, а пропустил аж 10.

В матче 9-го тура клуб из Санкт-Петербурга – большой фаворит с коэффициентом 1,45, на победу москвичей можно поставить за 7,10, на ничью – за 4,90. Кэфом 1,60 оценена линия «тотал больше 2,5», «обе забьют» можно взять за 1,78 (или поставить против этого варианта за 2,05).

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