Шансы «Спартака» в дерби в полтора раза выше, чем у «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Ставки на спорт Ставки на американский футбол натив Ставки

«Спартак» сыграет на своем поле с «Динамо» в очередном туре чемпионата России.

Соперники уже встречались в другом турнире в этом сезоне. «Спартак» добился крупной победы со счетом 4:1 в августе, а «Динамо» провело тот матч очень слабо и пропустило целую кучу голов уже к середине первого тайма.

В эту субботу хозяева тоже выглядят фаворитами. «БЕТСИТИ» дает коэффициент 1,97 на победу «Спартака» и 3,60 – на успех «Динамо».

Накал в дерби должен быть высоким, а значит игра может получиться непредсказуемой. Воспользуйтесь выгодной акцией «БЕТСИТИ» – страховкой ставки на 3000 рублей!

3 комментария

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daniella
Так это и понятно
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Viktor Martunov
Ответ yamedvedka@icloud.com
Е.Спартак - мы побеДим!
Ну эту кричалку мы сегодня не услышим.
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