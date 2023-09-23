Шансы «Спартака» в дерби в полтора раза выше, чем у «Динамо»

«Спартак» сыграет на своем поле с «Динамо» в очередном туре чемпионата России.

Соперники уже встречались в другом турнире в этом сезоне. «Спартак» добился крупной победы со счетом 4:1 в августе, а «Динамо» провело тот матч очень слабо и пропустило целую кучу голов уже к середине первого тайма.

В эту субботу хозяева тоже выглядят фаворитами. «БЕТСИТИ» дает коэффициент 1,97 на победу «Спартака» и 3,60 – на успех «Динамо».

Накал в дерби должен быть высоким, а значит игра может получиться непредсказуемой. Воспользуйтесь выгодной акцией «БЕТСИТИ» – страховкой ставки на 3000 рублей!