«Локомотив» и «Динамо» сыграют ретро-матч на БЕТСИТИ Кубке Столетия

Матч завершит групповой этап турнира в группе Б.

Сегодня, 22 сентября, новосибирский «Локомотив» дома примет московское «Динамо» в заключительном матче 2-го тура БЕТСИТИ Кубка Столетия в группе Б. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

Обе команды уже обеспечили себе выход в «Финал четырех» турнира. Динамовцы досрочно заняли первое место в группе, а «железнодорожники» стали вторыми.

Букмекерская компания БЕТСИТИ и Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подготовили для этого матча уникальную активацию. Первую партию команды сыграют в ретро-форме советских времен, а первую подачу ретро-мячом выполнит заместитель генерального директора «Локомотива» и прославленный новосибирский волейболист Александр Гаврилов.

Встреча начнется с торжественной церемонии чествования ветеранов новосибирского волейбола.

Все эти мероприятия посвящены 100-летию отечественного волейбола, которое празднуется в этом году.

Ильяс Куркаев, капитан новосибирского «Локомотива»:

– В Новосибирске с уважением относятся к тому поколению, которое привело нас к сегодняшнему дню. К этому высокому уровню развития волейбола, прекрасной атмосфере на стадионах. Неправильно было бы не помнить о ветеранах нашего спорта. Их помнят, любят и уважают и тем самым подают пример нам, как надо относиться к поколению, которое нас вырастило и было для нас кумирами.

Павел Панков, капитан московского «Динамо»:

– Мы положительно относимся к подобным активностям. Это всегда хорошо! Недавно проходил Кубок вызова по пляжному волейболу. Я уверен, что сегодня тоже будет отличная атмосфера. Говорят, что первая подача будет разыграна ретро-мячом. Это интересно!