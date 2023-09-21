Букмекеры не верят в «Арис» Кокорина в игре Лиги Европы против «Спарты», но ждут голы

Чешская «Спарта» примет кипрский «Арис» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Напомним, за «Арис» играет российский легионер Александра Кокорина.

Коэффициент на победу «Спарты» составляет 1.52, а на успех «Ариса» – 5.85. При этом матч ожидается голевым – за 1.66 можно поставить за ТБ2.5.

Букмекеры не сомневаются в том, что «Спарта» забьет в этой игре – коэффициент на гол составляет очень низкие 1.09. Если же отличится игрок «Ариса», сыграет коэффициент 1.55.

Матч состоится 21 сентября, начало – в 22:00 по московскому времени.

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