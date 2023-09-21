«Оренбург» снова возглавит группу в Кубке России, если победит «Факел». Больше в это верят и букмекеры

В четвертом туре Кубка России остался последний матч, в нем «Оренбург» примет «Факел».

В группе А первым идет ЦСКА с семью очками, далее – «Оренбург» с шестью, «Сочи» с пятью и «Факел» с тремя. Победа «Оренбурга» вернет его на первое место за два тура до конца.

Коэффициент на прямую победу хозяев составляет 1.90, гостей – 4.05. При этом общая победа «Оренбурга» с учетом возможной серии пенальти котируется за 1.49, а «Факела» – за 2.51.

Матч состоится 21 сентября, начало – в 17:15 по московскому времени.

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