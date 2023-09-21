«Оренбург» снова возглавит группу в Кубке России, если победит «Факел». Больше в это верят и букмекеры

Теги Ставки

В четвертом туре Кубка России остался последний матч, в нем «Оренбург» примет «Факел».

В группе А первым идет ЦСКА с семью очками, далее – «Оренбург» с шестью, «Сочи» с пятью и «Факел» с тремя. Победа «Оренбурга» вернет его на первое место за два тура до конца.

Коэффициент на прямую победу хозяев составляет 1.90, гостей – 4.05. При этом общая победа «Оренбурга» с учетом возможной серии пенальти котируется за 1.49, а «Факела» – за 2.51.

Матч состоится 21 сентября, начало – в 17:15 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Ливерпуль» и «Астон Вилла» должны брать евротрофеи, «Арис» Кокорина и «Клаксвик» котируются низко. Расклады по Лиге Европы и Лиге конференций

Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий