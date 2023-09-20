Коэффициент на чемпионство «Зенита» обвалился после 8-го тура РПЛ

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Букмекер PARI обновил котировки на исход чемпионата России по итогам 8-го тура.

«Зенит» укрепился в статусе явного фаворита лиги – коэффициент на петербуржцев обвалился с 1.60 до 1.30.

«Краснодар» после ничьей с «Ахматом» вернулся к отметке в 7.00, повысившись с 6.00. «Спартак» остался на третьем месте по шансам завоевать золото – поставить на москвичей можно за 10.00.

Потенциальное чемпионство ЦСКА оценивается в 12.00. Следом идут «Динамо» (25.00) и «Локомотив» (100.00).

«Факел» и «Балтика» – главные аутсайдеры РПЛ. На их победу в чемпионате дают невероятный коэффициент – 2500.00.

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4 комментария

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pav11k
Ожидаемо, сильнейший состав лиги, который наконец перестало трясти
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Валерий Анташов
Интересно, а много желающих спартачей обогатиться, такой куш сорвать можно или уже нет веры в свою команду ? ))
+2
-2
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Арсений Хахатанов
Краснодар то хорош)
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Счастье жить
Ответ Валерий Анташов
Интересно, а много желающих спартачей обогатиться, такой куш сорвать можно или уже нет веры в свою команду ? ))
чтобы обогатиться - спартачи всегда ставят на Зенит, чивоуштам

бгг
0
0
0
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