Коэффициент на чемпионство «Зенита» обвалился после 8-го тура РПЛ

Букмекер PARI обновил котировки на исход чемпионата России по итогам 8-го тура.

«Зенит» укрепился в статусе явного фаворита лиги – коэффициент на петербуржцев обвалился с 1.60 до 1.30.

«Краснодар» после ничьей с «Ахматом» вернулся к отметке в 7.00, повысившись с 6.00. «Спартак» остался на третьем месте по шансам завоевать золото – поставить на москвичей можно за 10.00.

Потенциальное чемпионство ЦСКА оценивается в 12.00. Следом идут «Динамо» (25.00) и «Локомотив» (100.00).

«Факел» и «Балтика» – главные аутсайдеры РПЛ. На их победу в чемпионате дают невероятный коэффициент – 2500.00.

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