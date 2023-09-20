Референдум о наделении аборигенов правом голоса сместил скачки с первого места по ставкам в Австралии

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Общенациональный референдум о наделении аборигенов правом голоса в австралийском парламенте вызвал большой интерес среди любителей ставок в Австралии.

По данным местной букмекерской конторы BlueBet, исход референдума стал самой популярной темой для ставок среди граждан Австралии, сместив с первого места скачки The Melbourne Race.

В случае успешного плебисцита в парламенте Австралии создадут консультативный орган аборигенов «Голос». Он будет консультировать депутатов и давать оценку законопроектам по вопросам, касающимся аборигенов.

Однако, австралийцы не верят в положительный исход референдума – BlueBet дает на это коэффициент 5.65. Противоположный результат оценивается в 1.11.

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