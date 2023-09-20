У «Арсенала» все шансы на победу, а у вас – фрибет 2000 рублей и бонус до 15 тысяч!

Для «Арсенала» групповой этап Лиги чемпионов начнется с домашнего матча против ПСВ.

Лондонская команда подходит к игре в статусе безоговорочного фаворита. «Фонбет» дает коэффициент 1,40 на победу хозяев, на гостей из Нидерландов можно поставить с 7,90, а на ничью – с 5,20.

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