Olimpbet разыграет призы на TOP DOG 23

22 сентября в Сочи, на площадке Red Arena, пройдет стадионный турнир TOP DOG 23. В главном событии вечера встретятся Олег «Фомич» Фомичёв и Ислам «Джанго» Жангоразов.

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Олег «Фомич» Фомичёв — яркая звезда лиги, чемпион в полутяжелом весе, идет на серии из четырех побед на турнирах Top Dog. В его активе в том числе успешный бой против Игоря «Имели» Ионова, который он забрал единогласным решением судей. В линии Olimpbet поставить на победу «Фомича» можно с коэффициентом 1.30.

Ислам «Джанго» Жангоразов — опаснейший боец с мощным ударом. Он любит идти вперед, ставя своих соперников в некомфортное положение. Бой против Фомичёва будет дебютным для Ислама в Top Dog. Поставить на «Джанго» можно с коэффициентом 3.50.

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