Букмекеры уверены, что СКА прервет серию из 5 поражений подряд в матче с «Северсталью»

Теги Северсталь СКА КХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

СКА примет «Северсталь» в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Букмекеры считают СКА явным фаворитом матча, несмотря на серию из 5 поражений подряд на старте сезона.

Поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно за 1.70, итоговая победа (с учетом овертайма и буллитов) оценивается в 1.30. На победу «Северстали» в основное время принимаются ставки с коэффициентом 4.60, на итоговую победу – 3.10.

Также ожидается результативный матч. Поставить на тотал 5,5 больше можно за 1.83.

Матч состоится 20 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

5 комментариев

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Сергей Омиго
Ставки сделаны господа,сегодня нужна хотябы ничья,но народ желает большего,болеем дружно за СЕВЕРСТАЛЬ
+2
-1
+1
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jqzn88xn6n
Как-то получается, что хочется и Северстали победы пожелать и чтобы Йозе ушел, но это же невозможно, верно?
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Machine Head
Судя по всему сегодня счет должен быть 1:0
В пользу Северстали, если Козырев не ляжет
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Владимир
Сегодня всей страной болеем за Северсталь!!
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Dszubov
Ответ jqzn88xn6n
Как-то получается, что хочется и Северстали победы пожелать и чтобы Йозе ушел, но это же невозможно, верно?
болей спокойно за Северсталь,Ротенберга не уволят
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