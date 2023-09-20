Букмекеры уверены, что СКА прервет серию из 5 поражений подряд в матче с «Северсталью»

СКА примет «Северсталь» в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Букмекеры считают СКА явным фаворитом матча, несмотря на серию из 5 поражений подряд на старте сезона.

Поставить на победу команды Романа Ротенберга в основное время можно за 1.70, итоговая победа (с учетом овертайма и буллитов) оценивается в 1.30. На победу «Северстали» в основное время принимаются ставки с коэффициентом 4.60, на итоговую победу – 3.10.

Также ожидается результативный матч. Поставить на тотал 5,5 больше можно за 1.83.

Матч состоится 20 сентября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru