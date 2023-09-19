Клиент BetBoom собрал успешный экспресс с самым большим возможным коэффициентом!

Клиент BetBoom не забудет прошлые выходные, так как они стали, вероятно, самыми успешными за многие его годы. Собранный им в середине недели экспресс из 11 футбольных матчей благополучно зашел. Беттор поставил 100 рублей, а общий коэффициент «локомотива» составил максимальные 15 000. Простым умножением можно выяснить, что беттор выиграл 1 500 000!

Фиаско могло случиться уже на первом событии – в матче 4-го тура Бундеслиги между командами «Майнц» и «Штутгарт». Хозяева до этого имели в своем активе ни одной победы, одну ничью и два поражения. В прошлых турах Бундеслиги они пропускали в среднем по три мяча. У «Штутгарта» обратная картина: дважды забивали по пять мячей. Видимо на эту статистику и опирался беттор, когда добавлял событие в купон. Но статистика, как и футболисты, может промахнуться. До конца второго тайма на табло был счет 2:1 в пользу гостей. Беттору этого было недостаточно. И вот на седьмой минуте дополнительного времени его купон спас Серу Гирасси, счет 3:1 и ставка зашла.

Сделать аналогичную ставку можно и на предстоящий матч «Штутгарта» с «Дармштадт 98», который состоится 22 сентября. В линии BetBoom тотал больше 3,5 оценивается коэффициентом 2.47.

Тяжелым для клиента BetBoom оказался матч пятого тура АПЛ, где встретились «Вест Хэм» с «Манчестер Сити». Нужный беттору счет появился только к концу второй половины игры, когда на 86-й минуте точку поставил Эрлинг Холанд. Благодаря его голу «Манчестер Сити» выиграл со счетом 3:1, а событие в купоне беттора зашло.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится с «Ноттингем Форест». Матч состоится 23 сентября. Тотал больше 3 оценивается в линии BetBoom коэффициентом 1.63.

Казусным оказалась игра «Ливерпуля» с «Вулверхэмптон». Мало того, что счет тоже до конца игры был 2:1 в пользу команды из Мерсисайда, так еще нужный беттору гол занес в свои же ворота игрок «Вулвз» Уго Буэно.

Из-за большого количества международных футбольных турниров, не стоит забывать и о российском футболе! В BetBoom действует акция «РПЛ 2:0». Если команда, на победу которой была сделана ставка, поведет с разницей в два мяча, ставку рассчитают как выигрышную до завершения игры. Аналогичным образом акция сработает в экспрессах и ставках на двойной исход!