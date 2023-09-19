Лига Чемпионов начинается!

Мы ждали всё лето, чтобы вновь окунуться в нереальные матчи Лиги Чемпионов!

Этот розыгрыш ЛЧ порадует нас крутыми встречами, особенно поражает группа F, в которой расположились гранды итальянского, французского, немецкого и английского футболов! “ПСЖ”, “Боруссия”, “Милан” и “Ньюкасл” поборются за выход в плей-офф. Это точно “Группа Смерти”, наверное, самая сильная за последние годы.

Но не только этот квартет является интересным. Давайте глянем на группу А, в которой присутствуют “Бавария”, “Манчестер Юнайтед”, “Копенгаген” и “Галатасарай”. Если в компетенции баварцев никто не сомневается, то остальные три команды выглядят как довольно равные соперники.

Рассмотрим игры коллективов из групп А и F:

Главный матч первого тура группового этапа состоится в Париже, где местный “ПСЖ” сыграет против “Боруссии” из Дортмунда. Матч ожидается крайне интересный, ведь многие считают парижан главными фаворитами турнира. Но в последнее время результаты чемпионов Франции оставляют желать лучшего. Состав ограничен из-за травм, а не сыгранность игроков обоймы в данный момент вызывает кучу вопросов у фанатов парижан. Последняя встреча с “Ниццей” и вовсе стала камней преткновения, в которой “ПСЖ” проиграл 2-3 на своем поле. Дортмунды же наоборот являют собой сыгранный коллектив, вызывающий доверие у своих болельщиков. Команда прекрасно начала сезон, но уже успела потерять ценные очки в матчах с аутсайдерами. Но это факт, что коллектив из Германии сейчас переживает вторую молодость, где имеются прекрасные молодые исполнители и опытные матёрые старожилы.

Встреча произойдет 20.09 в 01:00 и станет вишенкой на торте первого игрового дня ЛЧ. Смотреть матч “ПСЖ” – “Боруссия” можно сделав ставку в приложении 1XBET, в котором на победу французов дают довольно высокие 1.83 коэффициента, а на успех немецкого клуба невозможно большие 4.10!

Во второй игровой день мы станем свидетелями некогда классического противостояния между “Баварией” и “Манчестер Юнайтед”. Да, вероятно победа “Баварии” это железобетонная ставка на эту игру, но давайте будем реалистами. Мюнхенцы в данный момент времени не являются эталоном крутой игры. У фанатов “Баварии” имеются вопросы к покупке новоиспеченного нападающего Харри Кейна. Англичанин пока не может порадовать фанатов “Мюнхена” результативностью. Такая же беда и у “МЮ”. Скандалы тренера с Санчо, судебное разбирательство у Антони из-за избиения девушки и плохая игра вратаря Онаны – это неполный комплект проблем, с которыми столкнулась команда из Манчестера. Но надо признать, что “Бавария”, несмотря на плохую результативность Кейна, имеет исполнителей, которые в силах дать разницу в игре. У “Юнайтед” таких игроков нет на данный отрезок времени. Дорогостоящие покупки не оправдывают ожиданий, а результат требуется уже здесь и сейчас.

Данный матч пройдет 21.09 в 01:00 и точно будет интереснейшей встречей ночи среды. Компания 1XBET предлагает взять победу “Баварии Мюнхен” за 1.54, победу “МЮ” оценивают в 5.97

Предлагаем взять победы хозяев поля и собрать экспресс 2,81.

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