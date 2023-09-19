Olimpbet-шоу, голевая феерия и розыгрыши призов — итоги хоккейного дерби

18 сентября прошел матч регулярного чемпионата КХЛ между двумя клубами-партнерами Olimpbet — «Динамо» Москва и «Спартаком».

Яркое лазерное шоу, подготовленное Olimpbet специально для этого поединка, отлично разогрело публику на «ВТБ Арене». Три периода открытого хоккея запомнятся болельщикам надолго: два дубля, «лакросс» и шайба в пустые ворота — в этом матче было все, что так любят ценители хоккея. Победу одержали динамовцы со счетом 6:3.

На протяжении всей встречи в фойе арены работали специальные зоны Olimpbet, где можно было весело скоротать время между периодами. Вместе со зрителями участие в активностях принимал специальный гость и большой друг Olimpbet Отар Кушанашвили, который своей энергией легко может растопить лед на любой арене.

Во время матча прошел розыгрыш ценных призов от Olimpbet. Правила участия были предельно просты: сделать ставку на стадионе в приложении или на сайте, показать ее Olimpbet Girls и получить специальный купон участника. Победителей определили прямо на «ВТБ Арене» в конце встречи.

И это не все! Победитель конкурса на самую большую ставку на стадионе вышел на лед вместе с Отаром Кушанашвили и пробил буллиты по специальным мишеням. Давалось пять попыток, за каждую успешную игрок получал по 10 000 бонусов! Вчера клиент компании поразил мишень один раз.

Удачливы были не только зрители на трибунах, но и те, кто наблюдал за ходом встречи на расстояни. Один из клиентов компании поставил до начала поединка 200 000 рублей с коэффициентом 3.95 на то, что «Спартак» забьет ровно три шайбы. Поздравляем счастливчика, его выигрыш составил 790 000 рублей!

Таким получился вчерашний хоккейный вечер на ВТБ Арене. Получайте максимум эмоций от хоккея вместе с Olimpbet!