Клиент PARI поставил миллион рублей на голы «Ньюкасла» «Милану»

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«Милан» сыграет с «Ньюкаслом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Большая часть клиентов PARI поддерживает хозяев поля. На рынке 1х2 на победу «Милана» приходится 83% от общего объема ставок. Еще 13% оборота приходится на успех «Ньюкасла», остальные 4% - на ничью.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч – 1 000 000 рублей на то, что «Ньюкасл» забьет больше одного мяча (ТБ1), по коэффициенту 1.60.

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5 комментариев

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Ранальду с пивком
Допустим он выиграет 600к получается , а если аккаунт заблокируют?))
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Евгений Попов
Ответ Ранальду с пивком
Допустим он выиграет 600к получается , а если аккаунт заблокируют?))
почему его должны заблокировать?
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Ранальду с пивком
Ответ Евгений Попов
почему его должны заблокировать?
Не знаю , но часто такое читал , что человек может куш сорвать х20 например , а его аккаунт блокируют . Сам с таким не сталкивался , так как ставки делаю очень редко и очень маленькие суммы , чтоб интерес был смотреть игру и переживать за свой касарь
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Vito Karleone
Ответ Евгений Попов
почему его должны заблокировать?
Чтобы не платить ему
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Евгений Попов
Ответ Vito Karleone
Чтобы не платить ему
для бк это копейки
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