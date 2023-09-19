Клиент PARI поставил миллион рублей на голы «Ньюкасла» «Милану»

«Милан» сыграет с «Ньюкаслом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Большая часть клиентов PARI поддерживает хозяев поля. На рынке 1х2 на победу «Милана» приходится 83% от общего объема ставок. Еще 13% оборота приходится на успех «Ньюкасла», остальные 4% - на ничью.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч – 1 000 000 рублей на то, что «Ньюкасл» забьет больше одного мяча (ТБ1), по коэффициенту 1.60.

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