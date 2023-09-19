«ПСЖ» – явный фаворит в матче с «Боруссией». Парижане покажут силу в сложной группе?

На дворе осень, а значит болельщиков будет радовать Лига чемпионов!

В группе F собрались «ПСЖ», «Боруссия», «Милан» и «Ньюкасл». Интригующий квартет, не правда ли?

«ПСЖ» считается фаворитом перед домашним матчем с «Боруссией». «Фонбет» предлагает коэффициент 1,83 на победу хозяев. Поставить на дортмундскую команду можно с 4,05, на ничью – с 4,30.

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