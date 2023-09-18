Страховка Olimpbet не потребовалась — 50 000 рублей принесли 2 000 000!

Клиенты Olimpbet могут себе позволить рисковать большими суммами благодаря новой акции букмекерской компании — хоккейному кешбэку на матчи КХЛ, ВХЛ и МХЛ . Чем больше событий собрано в экспрессе, тем больше возможный возврат. Однако в некоторых случаях страховка остается невостребованной. Так, на выходных ставка беттора в 50 000 рублей принесла ему более 2 000 000!

Экспресс был составлен исключительно из матчей регулярки КХЛ. В одном из них играла тольяттинская «Лада» — партнер Olimpbet. Беттор поставил на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1.80 — встреча завершилась со счетом 2:2.

Самая большая удача — сыгравший кэф 3.95 на победу «Салавата Юлаева» над «Ак Барсом». Хозяева площадки забросили решающую шайбу за пять минут до конца игры — 3:2.

В матче «Трактора» с «Динамо» беттор выбрал победу минчан с форой (+2,5) за 3.00. В итоге — 2:0 в пользу челябинцев. И такая же ставка, но с кэфом 1.90 на «Нефтехимик», зашла в игре с «Автомобилистом» — 3:1 в пользу хозяев площадки.

Общий коэффициент экспресса составил – 42.14 с учетом бонуса на экспресс от Olimpbet. Точная сумма выигрыша — 2 107 500 рублей.

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что, помимо специальной акции в хоккее, всех новых игроков ждет 100% возврат ставки, если первое пари не сыграет.