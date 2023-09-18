В матче «Динамо» Махачкала – «Алания» – очень низкий коэффициент на ТМ2.5. За 9 туров команды лишь трижды на двоих пробили верх

В Первой лиге состоятся заключительные матчи десятого тура. «Тюмень» сыграет с «Родиной», но еще больший интерес представляет игра между махачкалинским «Динамо» и «Аланией».

Коэффициент на ТМ2.5 на игру в Махачкале составляет всего лишь 1.47. За девять прошедших туров «Алания» сыграла только два верховых матча, а «Динамо» – лишь один.

В прошлом сезоне «Алания» была самой верховой командой лиги, пробив ТМ2.5 лишь 14 раз. «Динамо», напротив, было самым низовым с отрывом – сразу 25 таких игр из сыгранных 33.

Матч «Динамо» и «Алании» начнется в 18:30 по московскому времени.

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