В матче «Динамо» Махачкала – «Алания» – очень низкий коэффициент на ТМ2.5. За 9 туров команды лишь трижды на двоих пробили верх
В Первой лиге состоятся заключительные матчи десятого тура. «Тюмень» сыграет с «Родиной», но еще больший интерес представляет игра между махачкалинским «Динамо» и «Аланией».
Коэффициент на ТМ2.5 на игру в Махачкале составляет всего лишь 1.47. За девять прошедших туров «Алания» сыграла только два верховых матча, а «Динамо» – лишь один.
В прошлом сезоне «Алания» была самой верховой командой лиги, пробив ТМ2.5 лишь 14 раз. «Динамо», напротив, было самым низовым с отрывом – сразу 25 таких игр из сыгранных 33.
Матч «Динамо» и «Алании» начнется в 18:30 по московскому времени.
Заболотный выдал прекрасный старт в РПЛ, но букмекеры его недооценивают
Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?
Комментарии