Лето удачи: главные выигрыши клиентов BetBoom с июня по август!

BetBoom собрал самые крупные выигрыши клиентов за лето:

Золотой Гол на 90+5 принес более 1 734 000 рублей выигрыша.

В последний день лета один из клиентов BetBoom решил сделать экспресс из шести зарубежных матчей. Он поставил 35 000 рублей и угадал результат во всех шести играх. Коэффициент купона составил 49.56. Но настоящей сенсацией стало событие в матче французской Лиги 1 между ПСЖ и «Лансом». Гол, забитый на 90+5 минуте, принес клиенту заветные 1 734 566 рублей.

Riyadh Masters 2023: 1,655 млн рублей в кармане.

Другой клиент BetBoom оказался на вершине успеха благодаря турниру Riyadh Masters 2023. Он собрал экспресс, включив в него финал турнира и два события из IEM Cologne 2023 по CS:GO. Эмоционально изматывающим событием в его купоне была игра по Dota 2, где Team Spirit совершили камбэк с 0:1. Таким образом команда стала чемпионом по Dota 2 в турнире Riyadh Masters 2023, а ставка клиента BetBoom зашла. Ставка в 500 000 рублей принесла беттору внушительные 1 655 280 рублей выигрыша.

Выигрыш свыше 1 000 000 рублей с экспресса на тотал меньше!

Не менее впечатляющим оказался выигрыш клиента BetBoom, который сделал ставку в одном из клубов компании в подмосковном городе Химки. Он собрал экспресс, включив в него общий тотал меньше в различных футбольных матчах. Ставка в 500 000 рублей увенчалась успехом, и он выиграл 1 024 463 рубля. В его экспрессе было одно событие, которое могло сделать возврат. Им оказалось противостояние «Магалланес» с «Нубленсе» в рамках Чемпионата Чили. Беттор поставил на тотал меньше 3. В первом тайме полузащитник хозяев не смог реализовать пенальти. Благодаря этой неудаче игра завершилась со счетом 1:1. Если итоговый счет был 2:1, то клиент BetBoom получил не больше 900 000 рублей выигрыша.

Суперкубок России: победа хозяев и 1 315 529 рублей выигрыша с ординара.

В матче за Суперкубок России многие ожидали напряженной борьбы. Так оно и вышло. Клиент BetBoom, видимо, проанализировал прошлую встречу «Зенита» и ЦСКА, которая состоялась в марте этого года, когда ЦСКА одержал победу со счетом 1:0. Решив, что дерби двух столиц будет малорезультативным и в этот раз, беттор сделал выбор в пользу тотала меньше 1,5 мячей . Его уверенность оправдалась, он выиграл 1 315 529 рублей.

Миллионер благодаря женскому волейболу и баскетболу.

Другой клиент BetBoom рискнул, собрав экспресс из десяти событий и поставив 3000 рублей. Благодаря ставкам на женский волейбол и баскетбол он выиграл более 1 500 000 рублей.

Экспресс длиной почти в месяц. Клиент BetBoom с железными нервами выиграл свыше 1 млн рублей!

Клиент BetBoom собрал купон 22 мая из 14 событий. Беттор включил в свою ставку несколько европейских футбольных противостояния и 11 игр из киберспорта по CS:GO и Dota 2. Клиент BetBoom был настолько уверен в своем успехе, что поставил 100 000 рублей. Он ставил на победу фаворитов и не прогадал. В середине июня купон принес беттору 1 020 277 рублей выигрыша.