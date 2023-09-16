Вера в партнеров Olimpbet принесла клиенту больше 700 тысяч рублей

В новом сезоне Olimpbet стал партнером сразу пяти хоккейных клубов — «Динамо», «Спартака», «Лады», «Амура» и «Крыльев Советов». И пока все эти команды только радуют болельщиков.

Поэтому неудивительно, что у одного из клиентов букмекерской компании зашел экспресс из девяти событий, в двух из которых фигурировали победы московского «Динамо» (над ЦСКА) и «Амура» (над «Сибирью»). Оба коэффициента были сравнительно высокими — 2.60 и 2.33, так что нужды рисковать в остальных случаях не было. Но беттор все же взял победу «Сочи» над «Северсталью» за 2.88 и добавил еще шесть ставок на фаворитов с учетом овертаймов и буллитов в финской Liiga c кэфами от 1.32 до 2.11.

Итоговый коэффициент — 361.71, включая бонус на экспресс от Olimpbet. 2000 поставленных на экспресс рублей обернулись для игрока 723420 рублей выигрыша!

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки, если первое пари не сыграет.