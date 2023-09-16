Миланское дерби с классными бонусами от «Фонбет»: 2000 рублей за регистрацию и до 15 000 рублей на депозит!

«Интер» встречается с «Миланом» в 4-м туре Серии А.

Обе команды безупречно стартовали в чемпионате Италии, выиграв по 3 матча из 3, а «Интер» еще и ни разу не пропустил.

Букмекеры считают команду Симоне Индзаги фаворитом матча: на победу «нерадзурри» можно поставить за 2,13, а на успех «россонери» – за 3,50. Ничью можно взять за 3,55. Впрочем, в пяти последних дерби неизменно был победитель, причем 4 матча подряд с сухим счетом выиграл «Интер».

Компания «Фонбет» приготовила к игре приятный подарок: можно получить 2000 рублей за регистрацию, а также отличный бонус на депозит – до 15 000!