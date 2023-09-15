Мировые букмекеры обвалили коэффициент на «Золотой мяч» Месси до 1.11. В России еще можно взять за 1.33

Европейские букмекерские конторы подняли коэффициенты на получение «Золотого мяча» Лионелем Месси. Так, они колеблются в пределах 1.11 (в SkyBet) до 1.17 (в Paddy Power).

При этом в российских букмекерских конторах еще не так сильно снизили коэффициент на Месси. В Tennisi, к примеру, на аргентинца можно поставить за 1.33.

Единственным реальным конкурентом Лео остается Эрлинг Холанд, который в дебютном сезоне в «Ман Сити» оформил требл (АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ). Британские конторы дают на норвежца кэфы от 4.50 до 5.00, Tennisi – 3.20.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Букмекеры котируют Нагельсманна фаворитом на место тренера сборной Германии. Рангник и Клопп среди возможных вариантов

Заболотный выдал прекрасный старт в РПЛ, но букмекеры его недооценивают