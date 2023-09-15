Мировые букмекеры обвалили коэффициент на «Золотой мяч» Месси до 1.11. В России еще можно взять за 1.33

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Европейские букмекерские конторы подняли коэффициенты на получение «Золотого мяча» Лионелем Месси. Так, они колеблются в пределах 1.11 (в SkyBet) до 1.17 (в Paddy Power).

При этом в российских букмекерских конторах еще не так сильно снизили коэффициент на Месси. В Tennisi, к примеру, на аргентинца можно поставить за 1.33.

Единственным реальным конкурентом Лео остается Эрлинг Холанд, который в дебютном сезоне в «Ман Сити» оформил требл (АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ). Британские конторы дают на норвежца кэфы от 4.50 до 5.00, Tennisi – 3.20.

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4 комментария

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Данила Кириков
Ни разу не спойлер
+4
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+4
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TFP_Sports
без шансов
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ygcn5c2ty9
жб пацаны, ставим хату
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Терминатор Айлбибекович
Логично.В этом сезоне Лео как никто другой заслужил Золотой Мяч.В 36 лет он был лучшим и в сборной и в ПСЖ.А аутсайдера Майами и вовсе поднял с колен.Майами был последним клубом в Лиге без шансов.За 2 месяца Выигран Кубок Лиг.Вышли в Финал Кубка в США.И в Лиге шансы на попадание в плей офф стали более ,чем реальные.Представьте того же Холланда на месте Лео.Холланд бы точно не выиграл с этими командами ни чего серьезного
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