Везение с коэффициентом 61 992,7

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Произошел удивительный случай в мире беттинга. Компания 1ХБЕТ проводит розыгрыш в социальных сетях, с целью определить самого большого «везунчика», то есть человека, который угадай максимально выигрышный коэффициент.

В 2023 году таким человеком стал Ерболат из города Мерке. Парень из Жамбылской области поставил 410 тенге, выиграв в общей сложности 25 с половиной миллионов тенге.

Его коэффициент составил 61 992,7. При этом «везунчик» поставил на точные счета в матчах команд, название которых большинству любителей футбола не скажут абсолютно ничего. Так Ерболат поставил на матчи «Сувон Самсунг» – «Сувон», «Сеннан» – «Хиросима» и другие.

Нам остается только поздравить счастливчика и порадоваться его знаниям чемпионатов Японии, Кореи и второй лиги Германии.

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