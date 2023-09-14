Везение с коэффициентом 61 992,7



Произошел удивительный случай в мире беттинга. Компания 1ХБЕТ проводит розыгрыш в социальных сетях, с целью определить самого большого «везунчика», то есть человека, который угадай максимально выигрышный коэффициент.

В 2023 году таким человеком стал Ерболат из города Мерке. Парень из Жамбылской области поставил 410 тенге, выиграв в общей сложности 25 с половиной миллионов тенге.

Его коэффициент составил 61 992,7. При этом «везунчик» поставил на точные счета в матчах команд, название которых большинству любителей футбола не скажут абсолютно ничего. Так Ерболат поставил на матчи «Сувон Самсунг» – «Сувон», «Сеннан» – «Хиросима» и другие.

Нам остается только поздравить счастливчика и порадоваться его знаниям чемпионатов Японии, Кореи и второй лиги Германии.