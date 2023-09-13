Розыгрыш iPhone 15 Pro, Apple Watch, AirPods и 50 000 ₽ от БЕТСИТИ

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Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила розыгрыш iPhone 15 Pro, Apple Watch, AirPods и фрибеты 50 000 ₽!

Условия розыгрыша максимально простые:

Всего будет 10 победителей:

  • 1 место – iPhone 15 Pro;
  • 2 место – Apple Watch SE;
  • 3 место – Apple AirPods 3;
  • 4-6 места – Фрибет 10 000 ₽;
  • 7-10 места – Фрибет 5 000 ₽.

Обладателей призов определит бот 13 октября. Результаты будут опубликованы в телеграм-канале БЕТСИТИ.

Для всех новых игроков у БЕТСИТИ есть еще подарок – бонус 3000 ₽ после регистрации по промокоду 3000R.

Конкурс строго 18+

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