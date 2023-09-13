Розыгрыш iPhone 15 Pro, Apple Watch, AirPods и 50 000 ₽ от БЕТСИТИ

Букмекерская компания БЕТСИТИ запустила розыгрыш iPhone 15 Pro, Apple Watch, AirPods и фрибеты 50 000 ₽!

Условия розыгрыша максимально простые:

Быть подписанным на телеграм-канал БЕТСИТИ;

Нажать на кнопку «Хочу приз» внизу поста. (ссылка на пост)

Всего будет 10 победителей:

1 место – iPhone 15 Pro;

2 место – Apple Watch SE;

3 место – Apple AirPods 3;

4-6 места – Фрибет 10 000 ₽;

7-10 места – Фрибет 5 000 ₽.

Обладателей призов определит бот 13 октября. Результаты будут опубликованы в телеграм-канале БЕТСИТИ.

Для всех новых игроков у БЕТСИТИ есть еще подарок – бонус 3000 ₽ после регистрации по промокоду 3000R.

Конкурс строго 18+