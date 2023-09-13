Розыгрыш 3 миллионов тенге за ставки на КХЛ 

Сезон Фонбет чемпионата КХЛ уже стартовал, и каждый день регулярного чемпионата дарит бескомпромиссные схватки и незабываемые эмоции. Астанинский «Барыс» пока не смог победить, зато амбассадор FONBET в Казахстане Никита Михайлис блестяще дебютировал за магнитогорский «Металлург» и лидирует по результативности в своем клубе.

Титульный партнер лиги букмекерская компания FONBET предлагает широкую линию, лучшие коэффициенты, прямые трансляции матчей и классную акцию для всех любителей хоккея.

Включайся в борьбу за призовой фонд в 3 миллиона тенге. Переходи по ссылке, собирай экспрессы с коэффициентами от 1.40 и общим показателем купона от 2.00 и минимальной суммой от 3 000 тенге. Получай баллы за выигрышные экспрессы и попади в общий рейтинг участников розыгрыша. Итоги будут подведены после 17 сентября.

Матчи Фонбет чемпионата КХЛ идут ежедневно, поэтому ты легко соберешь экспресс из хоккейных событий, за которыми максимально удобно наблюдать в онлайн-трансляциях на сайте и в мобильном приложении FONBET.

Кроме того, букмекер с самыми быстрыми выплатами в Казахстане дарит до 200 000 тенге при регистрации.

Переходи по ссылке и наслаждайся игрой – www.fonbet.kz/s/vtnD1v