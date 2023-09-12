«Premium-гонка»: розыгрыш призового фонда в 3 000 000 от BetBoom!

В BetBoom проходит акция «Premium-гонка», в рамках которой абсолютно все пользователи смогут побороться за призовой фонд в размере 3 000 000 рублей!

BetBoom наградит 100 лучших участников призами: техника Apple (ноутбук и смартфон), сертификаты в различные магазины, швейцарские часы и многое другое. Компания также раздаст фрибеты номиналом 15 000 руб. за ставки на сайте и в приложении компании.

Как принять участие?

Авторизоваться на сайте организатора конкурса. Перейти на страницу акции и нажать кнопку «Принять участие». Заключать пари типа «ординар» или «экспресс» на события

Важно отметить, что в акции могут участвовать только зарегистрированные пользователи!

Какие условия акции и период проведения?

Акция проходит с 7 по 15 сентября. В это время всем зарегистрированным пользователям надо необходимо делать ставки в приложении и на сайте BetBoom. За победные или проигрышные ставки будут начисляться баллы.

Итоги будут подведены 15 сентября. BetBoom наградит 100 пользователей, которые окажутся в верхних строчках рейтинга акции. Все победители получат СМС-уведомление о выигрыше или начислении фрибетов.

Как будут распределяться призы?