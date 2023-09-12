«Premium-гонка»: розыгрыш призового фонда в 3 000 000 от BetBoom!
В BetBoom проходит акция «Premium-гонка», в рамках которой абсолютно все пользователи смогут побороться за призовой фонд в размере 3 000 000 рублей!
BetBoom наградит 100 лучших участников призами: техника Apple (ноутбук и смартфон), сертификаты в различные магазины, швейцарские часы и многое другое. Компания также раздаст фрибеты номиналом 15 000 руб. за ставки на сайте и в приложении компании.
Как принять участие?
- Авторизоваться на сайте организатора конкурса.
- Перейти на страницу акции и нажать кнопку «Принять участие».
- Заключать пари типа «ординар» или «экспресс» на события
Важно отметить, что в акции могут участвовать только зарегистрированные пользователи!
Какие условия акции и период проведения?
Акция проходит с 7 по 15 сентября. В это время всем зарегистрированным пользователям надо необходимо делать ставки в приложении и на сайте BetBoom. За победные или проигрышные ставки будут начисляться баллы.
Итоги будут подведены 15 сентября. BetBoom наградит 100 пользователей, которые окажутся в верхних строчках рейтинга акции. Все победители получат СМС-уведомление о выигрыше или начислении фрибетов.
Как будут распределяться призы?
- 1 место – Ноутбук Apple MacBook Pro 16
- 2 место – Сертификат в магазин Hoff на 250 000
- 3 место – Швейцарские часы HAMILTON
- 4 место – iPhone 14 Pro Max
- 5 место – Samsung Galaxy Z Fold 5
- 6-9 место – Часы Apple Watch Series 8
- 10-19 место – Сертификат в «Спортмастер» / DNS / OneTwoTrip на 75 000
- 20-30 место – Сертификат в «Спортмастер» / DNS / OneTwoTrip на 50 000
- 31-45 место – Сертификат в «Спортмастер» / DNS / OneTwoTrip на 30 000
- 46-100 место – 15 000 фрибетов