Катар — Россия: 71% игроков БЕТСИТИ уверены в победе команды Карпина

12 сентября на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре сборная России сыграет с командой Катара. Начало встречи – в 18:15.

Валерий Карпин экспериментирует в эту международную паузу. Российская сыграла молодежным составом два матча против Египта, но пока без побед: 1:1 и 1:2. Сегодня же на поле выйдет оптимальный состав и встретиться с участником чемпионата мира-2022 – Катара.

Соперник нашей команды – в противоречивой форме. В трех последних встречах у Катара два поражения и одна победа. 7-го сентября коллектив Карлуша Кейруша проиграл Кении – 1:2.

Фаворитом в очной встрече эксперты БЕТСИТИ считают Россию. На сборную можно поставить с коэффициентом 2.20. Ничья идет за 3.30, а успех Катара можно взять за 3.70.

Игроки БЕТСИТИ также определились с фаворитом: 71% от общего объема ставок на исход пришлись на Россию. 13% проставлено на ничью, 16% - на Катар.

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