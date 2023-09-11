Португалия сыграет с Люксембургом без Роналду, коэффициент на поражение – 35.00

В квалификации Евро-2024 сборная Португалии примет команду Люксембурга.

Явный фаворит – португальцы, на их победу выставлен сверхнизкий коэффициент 1.05. Успех Люксембурга оценен в 35.00. Фора -2.5 на победу Португалии котируется за 1.64, -3 – за 2.03.

За Португалию не сыграет Криштиану Роналду из-за перебора желтых карточек.

Португалия лидирует в группе J с пятью победами в пяти матчах и без пропущенных голов. Люксембург за те же пять матчей набрал уже десять очков и идет третьим в таблице, опережая Боснию и Герцеговину, Исландию и Лихтенштейн.

Матч Португалия – Люксембург начнется в 21:45 по московскому времени.

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