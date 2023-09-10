Клиенты «Пари» ставят на Сербию против Германии в финале ЧМ-2023 по баскетболу

В воскресенье, 10 сентября, сборные Германии и Сербии встретятся в финале чемпионата мира по баскетболу. Матч пройдет на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Филиппинах и начнется в 15:40 по МСК.

Клиенты «Пари» сделали выбор в пользу сборной Сербии, на победу которой приходится примерно 60% от общего оборота ставок на исход встречи. На Германию сделано 40%. Аналитики считают, что матч будет результативным: ТБ 174.5 котируется за 1.77, тотал меньше – за 1.94. Со сборной Германии такая ставка на ТБ зашла в двух из пяти последних встреч в рамках текущего ЧМ. Сербы пробивали этот тотал в трех последних матчах из пяти.

Заключить пари на то, что немецкая сборная выиграет первую четверть и матч, можно за 3.05. Если первую половину и весь поединок выиграют подопечные Светислава Пешича, сыграет ставка за 2.47. Поставить на то, что команда Горди Херберта выиграет две четверти подряд, можно за 2.20. Одинаковое количество очков хотя бы в двух четвертях оценивается коэффициентом 3.55.

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