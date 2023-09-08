Сборная США сенсационно проиграла немцам в полуфинале ЧМ по баскетболу. Коэффициент на победу был 1.21

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Сборная США проиграла сборной Германии в полуфинале чемпионата мира по баскетболу (111:113). На победу американцев в матче был коэффициент 1.20.

США были главными фаворитами турнира, коэффициент на их итоговую победу был 1.36, на Германию – в районе 15.00.

Теперь немцы сыграют с сербами, выбившими второго фаворита ЧМ – Канаду (95:86). На итоговую победу канадцев выставляли коэффициент 3.60.

БЕТСИТИ предлагает равнозначный коффициент 1.90 на сборные Германии и Сербии в финале чемпионата мира.

США и Канада определят обладателей бронзовых медалей турнира. Завтра в матче за 5-е место в прибалтийском дерби Литва встретится с Латвией, Словения и Италия поборются за 7-ю строчку чемпионата.

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3 комментария

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Drob003
Лютый позор 😨😰😔
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scorp19
World Championы какие они есть. Самомнение губит американцев
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Typizza
😁
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