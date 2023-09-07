500 000 фрибетов, мерч, игровой набор: BetBoom запустил два масштабных киберспортивных конкурса в своих клубах

Уже 10 сентября стартует турнир BetBoom Dacha по Dota 2. Команды соберутся в особняке в Ереване и поборются за призовой фонд $250 000! Среди участников – BetBoom Team, Evil Geniuses, 9 Pandas и другие.

Все матчи будут показываться в клубах BetBoom, а чтобы просмотр был еще интереснее, букмекер запустил сразу две акции в пунктах приема ставок (ППС) по всей России! Обе продлятся с 8 по 17 сентября.

Первая акция подойдет и новым, и уже зарегистрированным пользователям. Призовой фонд – фрибеты на 500 тысяч!

Как участвовать?

Зарегистрируйся или войди в свой аккаунт в любом клубе BetBoom – их более 350 по всей России! Не забудь взять паспорт

Делай ординарные ставки на киберспорт или собирай экспрессы хотя бы с одним киберспортивным событием

Чем больше сумма ставок, тем выше ты будешь в рейтинге, за которым можно следить на терминалах в клубе

Важно – учитываются ставки только с денежного баланса, совершенные в лайве или прематче, без ограничения по минимальному и максимальному коэффициенту.

Призовые фрибеты на 500 тысяч распределят между 30 гостями в зависимости от положения в рейтинге. Так, например, гость, занявший первое место, получит 10 фрибетов номиналом 7000, а занявший тридцатое место – 6 фрибетов по 500.

Вторая акция предназначена для новых гостей клубов. В ней разыграют игровые девайсы, мерч BetBoom Esports и фрибеты на общую сумму 70 000!



Как участвовать?

Найди ближайший клуб BetBoom https://clck.ru/34cz8o и зарегистрируйся в нем! Не забудь взять паспорт

При регистрации скажи промокод DACHA – за это ты получишь бездепозитный фрибет 1 000

– за это ты получишь бездепозитный Делай ставки на киберспорт от 500 рублей и получай купон на розыгрыш. Учитываются и ординары, и экспрессы хотя бы с одним киберспортивным событием

Призовой фонд:

1-3 место – игровой набор (гарнитура + клавиатура + мышь)

4-6 место – худи BetBoom Esports

7-8 место – футболка BetBoom Esports

9-15 место – фрибеты на 2000

Подробнее информацию расскажут администраторы клубов. Найти ближайший можно по ссылке https://clck.ru/34cz8o.

А комментировать финал BetBoom Dacha 16 сентября будет победитель BetBoom Estars Антон Grayne Афанасенко в одном из московских клубов (Большая Декабрьская улица, 3с23, м. 1905 года). Не пропустите!