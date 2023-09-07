Болеем за Казахстан! Квалификация Чемпионата Европы-2024

Всеми любимая сборная Казахстана возвращается на международную арену. В рамках квалификации чемпионата Европы по футболу Казахстан проведет две домашних встречи на “Астана Арене”, где примет Северную Ирландию и лидера группы Н, Финляндию.

Давайте рассмотрим как сборная Казахстана ощущает себя на этом отборочном этапе к Евро-2024.

Группа Н представляет собой пристанище для шести команд:

–Дания

–Словения

–Финляндия

–Северная Ирландия

–Сан-Марино

–Казахстан

Явными фаворитами явно считались крепкие датчане, которые успели поразить футбольную общественность на международном уровне. Словения никогда не являлась сборной претендентом на высокие места, не говоря о трофеях, но в составе их коллектива всегда имелось место для очень качественных футболистов, поэтому с командой приходилось не сладко. Финляндия же подтянула свои умения на футбольном поле и добилась неплохих результатов в последние годы, например, попадание на Чемпионат Европы в 2021 году. Сборная Северной Ирландии пусть и звучит грозно, но всё же не является ярким представителем британской футбольной школы, пусть и имеет крутых исполнителей в составе. Сан-Марино и Казахстан являлись главными аутсайдерами турнира… Но как вышло на самом деле – это уже стало историей.

На данный момент у сборной Казахстана 9 очков из 12 возможных. По факту, они разделяют первую строчку с финнами, которые опережают нашу дружину по разнице забитых и пропущенных голов. Аналитики компании 1XBET не верят в триумф этих команд. Коэффициент на победу Финляндии в группе составил 6, а в Казахстану и вовсе дают невероятные 34 коэффициента.

7 сентября на “Астана-арене” будет сыгран важный матч между двумя коллективами, который определит лидера группы, как минимум до воскресенья. Успех нашей сборной эксперты компании 1XBET оценили в 3.76 коэффициента, победа Финляндии – 2.09. Довольно рисковый выбор может ожидать любителей футбола. Такие разные истории – такие разные коэффициенты.

Именно поэтому компания 1XBET предлагает всем поучаствовать в акции «Стаква без риска» в которой любой желающий сможет получить возврат до 20 000, если ставка не зайдет. Давайте смотреть матч Казахстан – Финляндия и поддерживать любимую сборную! Болейте за Казахстан и не переживайте за результат!