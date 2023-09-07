Игроки БЕТСИТИ назвали фаворита отборочного матча Евро-2024 Франция – Ирландия

7 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже сыграют сборные Франции и Ирландии. Встреча начнется в 21:45.

Франция подходит к матчу в качестве лидера отборочной группы B. Ранее она обыграла Нидерланды (4:0), ту же Ирландию (1:0), Гибралтар (3:0) и Грецию (1:0). Ни одного пропущенного мяча, девять забитых, а четыре из них на счету Килиана Мбаппе. Отличится ли француз на этот раз? В компании БЕТСИТИ на это можно поставить за котировку 1.72.

Ирландия идет на третьем месте в группе, набрав три очка за три матча. В последней встрече сборная одолела Гибралтар со счетом 3:0. Два последних матча против Франции ирландцы проиграли всухую: 0:1 и 0:2.

Сейчас эксперты видят Францию фаворитом предстоящего поединка. На ее победу возможно поставить за 1.22. Ничья есть в линии за 6.80. Успех ирландцев оценивается в кэф 17.0.

Игроки БЕТСИТИ также определились с фаворитом: 97% от общего объема ставок на исход пришлись на Францию. 2% проставлено на ничью, лишь 1% - на Францию.

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