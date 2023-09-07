Выиграй VIP-тур в Калининград на финал БЕТСИТИ Кубка Столетия
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БЕТСИТИ Кубок Столетия по волейболу стартует 8 сентября. Букмекер предлагает лично насладиться игрой лучших волейболистов страны и разыграет VIP-туры на «Финал четырёх» в Калининграде.
Решающие матчи турнира пройдут 7-8 октября. В тур входят авиабилеты, оплата проживания в гостинице и VIP-билет на финал.
Путевки получат пять победителей акции. Проигравших не будет!
Все выполнившие условия участники получат статус в Программе лояльности БЕТСИТИ, фрибет 5 000 рублей и смогут претендовать на рекордный кешбэк до 25%!
Условия участия:
- Зарегистрироваться на сайте или в приложении БЕТСИТИ по промокоду VEK
- С 7 по 30 сентября сделать ставки с коэффициентом от 1.20 на общую сумму от 100 000 рублей.