Выиграй VIP-тур в Калининград на финал БЕТСИТИ Кубка Столетия

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БЕТСИТИ Кубок Столетия по волейболу стартует 8 сентября. Букмекер предлагает лично насладиться игрой лучших волейболистов страны и разыграет VIP-туры на «Финал четырёх» в Калининграде.

Решающие матчи турнира пройдут 7-8 октября. В тур входят авиабилеты, оплата проживания в гостинице и VIP-билет на финал.

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