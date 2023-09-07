Не все букмекеры принимают ставки на исход матча Дания – Сан-Марино, варианты с форами стартуют от -3

Сборная Дании примет Сан-Марино в квалификации к Евро-2024.

Некоторые букмекеры не дают линию с исходами на эту игру, оставляя возможность поставить с форой от -3, как «Марафон», «Фонбет» или «Винлайн». Например, победа Дании с такой форой котируется за 1.065, а с -5 – за 1.75.

И все-таки на исход поставить можно – БЕТСИТИ дает коэффициент 1.01 на Данию и сразу 78.00 на победу Сан-Марино.

Сан-Марино проиграло четыре матча с общим счетом 0:13. В рейтинге ФИФА эта команда занимает последнее 211-е место среди всех сборных.

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