Букмекеры не сомневаются в победах сборных Франции и Нидерландов над ирландцами и греками

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В квалификационных матчах к Евро-2024 Франция примет Ирландию, а Нидерланды – Грецию.

Хозяева – явные фавориты. Победа Франции котируется всего за 1.23, а Ирландии – за целые 18.75. Успех Нидерландов оценивается в 1.43, а Греции – за 7.30.

Букмекеры предлагают неплохие коэффициенты только с минусовыми форами. Победа французов с -1.5 идет за 1.74, а голландцев с -1 – за 1.72.

Франция лидирует в группе с четырьмя победами после четырех матчей. Нидерланды провели две игры, в одной победили, другую – проиграли.

Матчи Франция – Ирландия и Нидерланды – Греция состоятся 7 сентября и начнутся в 21:45 по московскому времени.

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