Франция – Ирландия: прогноз Карена Адамяна на матч квалификации Евро-2024

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Комментатор и амбассадор букмекерской компании «Фонбет» Карен Адамян дает прогноз на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Сборная Франции принимает Ирландию 7 сентября в 21:45 мск.

Франция – Ирландия: статистика личных встреч

Французы выиграли у ирландцев 5 из 6 последних очных игр (1:0, 1:0, 1:1, 2:1, 2:0, 1:0).

Прогноз Карена Адамяна на матч Франция – Ирландия 7 сентября

Два или три гола за 2.05.

Во встрече в Дублине ирландцы больше «трехцветных» били по воротам, но Бенжамен Павар принес победу фавориту. На «Парк де Пренс» гостям будет еще труднее сдержать звездную атаку Франции, а особенно Килиана Мбаппе. Соперники успели изучить друг друга и вполне способны забить больше, чем в первой встрече. В 2 из 3 последних встреч Франция и Ирландия забили 2 или 3 мяча.

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