Olimpbet дарит яркие шоу болельщикам клубов-партнеров

Букмекерская компания Olimpbet активно включается в коммуникацию с хоккейными болельщиками. Нынешним летом компания заключила соглашения о партнерстве с хоккейными командами «Динамо Москва», «Лада» и «Спартак». Это весомое усиление к уже действующему с прошлого сезона договору с «Амуром».

Olimpbet проводит розыгрыши и другие активности на аренах партнеров. А в последние дни еще и представляет 3D мэппинг и лазерные шоу перед началом матчей. Зрители в Москве уже оценили красоту таких представлений на встречах «Динамо» — СКА и «Спартак» — «Куньлунь РС». Скоро шоу ждет болельщиков «Лады» и «Амура».

Такие представления перед началом матчей будут регулярными для партнеров. Хоккейные шоу становятся красочными вместе с Olimpbet!