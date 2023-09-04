Букмекеры высоко оценивают шансы 2Drots пройти кировское «Динамо» в Кубке России
В 1/64 финала Пути регионов Кубка России кировское «Динамо» сыграет против 2Drots. Место проведения матча – плавучий док ЦСКМС близ села Белокаменка Мурманской области.
Букмекеры считают команду Медиалиги фаворитом – на победу 2Drots выставлен коэффициент 2.10, а на успех «Динамо» – 3.28. При этом на проход 2Drots предложен коэффициент 1.60, «Динамо» – 2.19.
Также ожидается, что игра скорее будет результативной: ТБ2.5 котируется за 1.79, а ТМ2.5 – за 2.03.
Матч пройдет 4 сентября, начало – в 14:00 по московскому времени.
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