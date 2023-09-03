Бразильская лотерея CAIXA вложит $14 млн в бразильский спорт, став самым продолжительным спонсором в истории страны

CAIXA Lotteries стала самым продолжительным спонсором в истории бразильского спорта. Партнерство включает в себя сотрудничество с бразильским паралимпийским комитетом (CPB), бразильской конфедерацией легкой атлетики (CBAt) и национальной баскетбольной лигой (LNB). Продолжительность работы с комитетом Бразилии по параспорту – 20 лет, новый контракт на $7 млн.

Спонсорский контракт с баскетбольным чемпионатом Novo Basquete Brasil на $2 млн и продлится до сентября 2024 года. Лигу переименуют в NBB CAIXAв легкой атлетике CAIXA отмечает 22-летие спонсорства с CBAt продлением контракта на $5 млн до февраля 2025-го.

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