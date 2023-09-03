«Зенит» – фаворит матча с ЦСКА, а «Фонбет» дарит 2000 рублей на ставку за регистрацию

ЦСКА принимает «Зенит» в 7-м туре чемпионата России.

Армейцы неровно начали сезон: три победы, два поражения и ничья с «Оренбургом». А вот «Зенит» после шаткого старта выиграл три встречи подряд, пропустив в них всего один мяч. Статистика очного противостояния не в пользу армейцев: лишь две победы в 18 последних матчах с «Зенитом»!

Команда Сергея Семака выступает фаворитом матча – коэффициент на победу питерцев составляет 2,35 против 3,10, а на ничью можно поставить за 3,50.

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