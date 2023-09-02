«Краснодар» — «Спартак»: 61% игроков уверены в победе команды Абаскаля

2-го сентября в 7 туре РПЛ «Краснодар» сыграет дома с московским «Спартаком». Начало встречи – в 20:00.

У «Краснодара» успешная домашняя серия: в трех встречах клуб набрал семь очков, забив три мяча и пропустив один. На своем поле команда Владимира Ивича проиграла в этом сезоне лишь один матч. По иронии судьбы этот матч был именно против «Спартака».

С красно-белыми у краснодарцев не складывается уже давно. Южане проиграли москвичам в четырех последних встречах. Причем в трех из них пропустили четыре мяча.

Столько же «Спартак» забил на этой неделе «Динамо» в Кубке России – уложился в 25 минут. Кстати, на ИТБ «Спартака» 3.5 в предстоящей игре БЕТСИТИ предлагает поставить за 15.0.

Аналитики компании, несмотря на негативную статистику «Краснодара» в матчах со «Спартаком», считают, что хозяева – фавориты встречи. Их победа идет в линии за 2.23. Ничью можно взять за 3.80. Победа «Спартака» есть в линии за 3.00.

А вот игроки уверенны в «Спартаке»: на него загрузили сразу 61% от общего объема ставок на исход. На ничью поставили 16%. На успех «Краснодара» – 23%.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с беспроигрышной ставкой до 3 000 ₽