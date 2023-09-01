Четвертый тур АПЛ! Где посмотреть “Арсенал” – “Манчестер Юнайтед”?

Очередной уикенд мы проведем перед экранами телевизоров. Английская премьер-лига не перестает удивлять зрителей невероятными матчами. Эти выходные не стали исключением!

Брайтон – Ньюкасл 02.09.2023 22:30

Некогда лидер АПЛ в лице “Брайтон”, который являлся таковым неделю назад, встречается с выскочкой прошлого сезона “Ньюкаслом”. Да, делать прогнозы рановато, но уже имеется тенденция, что “сороки” не повторят прошлогодний результат. После первой довольно хорошей и качественной игры с сильной “Астон Виллой” (5-1) казалось, что “Ньюкасл” представляет собой крепкого конкурента за места в Лигу Чемпионов. Однако, позднее были проиграны две принципиальные игры с конкурентами за высокие места. “МанСити” победил “черно-белых” 1-0, а на прошлой неделе “Ливерпуль” победил 1-2 в невероятном матче, в котором отыгрался в 10-м.

Касательно “Брайтона” можно сказать, что коллектив может быть и потерял множество игроков, но не сильно потерял в качестве игры. “Чайки” умеют играть любыми футболистами, против любых команд. В первые два тура “Брайтон” забил 8 мячей и пропустил два мяча. К третьему туру команда подходила в качестве лидера чемпионата со званием клуба, к которому необходимо готовиться тщательней. Так и сделал “Вест Хэм”, победив “чаек” со счетом 1-3 в гостях.

Несмотря на домашнюю игру и положительные результаты в предыдущих встречах “Брайтон” не считается фаворитом. 2.67 против 2.56 на “Ньюкасл”. Команды точно дадут зрителям интересный бой! Аналитики компании 1XBET также считают, что имеет место быть и ничьей, которую оценили коэффициентом 4.01. Наш прогноз – ничья. Частый “гость” в матчах “Ньюкасла” в прошлом сезоне, кажется будет часто фигурировать и в этом.

Арсенал – Манчестер Юнайтед 03.09.2023 21:30

Центральный матч 4-го тура пройдет на “Эмирейтс Стэдиум”, в котором лондонский “Арсенал” встретится с “Манчестер Юнайтед”. Принципиальная игра двух соседей по турнирной таблице. Матч предполагается равным. Коллективы играют практически одинаково. 8 побед у “Арсенала”, 7 успехов “МЮ” и 5 ничейных результатов было зафиксировано за последние 20 игр. Много воды утекло с последнего официального матча между командами. Появились новые игроки, которые точно могут привнести новшество в игру обеих команд.

Фаворитом, конечно же выступает “Арсенал”. лондонский клуб начал сезон бодро, но оступился в матче с “Фулхэмом”. Аналитики компании 1XBET предполагают, что именно “канониры” победят в этом матче – 1.85. Эксперты считают, что “МЮ” практически не имеют шансов на успех и оценили их в 4.3 коэффициента. Мы же рискнем и попробуем взять победу “манкунианцев”, так как в прошлом туре команда показала, что может выйти из любой ситуации, в отличие от “Арсенала”.

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