Войди в тройку лидеров Марафона!

Букмекерская контора «Марафон» представляет новую акцию для любителей заключать пари разных типов с призовым фондом больше 4 миллионов рублей.

Принять участие максимально просто:

– пополните счет от 1500 ₽ с промокодом INTOP3

– заключайте предматчевые, live или экспресс пари

По итогам недели по каждому из трех типов пари будет своя турнирная таблица на основе суммы выигрыша. Тройка лидеров каждой таблицы получит бесплатные пари 30 000 ₽, 20 000 ₽ и 10 000 ₽, а места с 4 по 10 – по 5000 ₽.

И не пропустите розыгрыш 29 сентября, в котором среди всех участников акции будет распределено 476 призов, в том числе денежные средства на суммы 300 000 ₽, 200 000 ₽ и 100 000 ₽.

Полные условия акции по ссылке.

Желаем удачи!