Фонбет стал официальным партнером ХК «Локомотив»

Букмекерская компания Фонбет подписала соглашение о сотрудничестве с ярославским хоккейным клубом «Локомотив», выступающим в Континентальной Хоккейной Лиге.

Спонсорское соглашение заключено на 2 года. Согласно условиям контракта, логотип букмекера появится на игровой форме ярославцев. Также на матчах Фонбет Чемпионата КХЛ будет брендирована домашняя арена «Локомотива» – УКРК «Арена-2000».

В течение всего срока соглашения клубом совместно с Фонбет будут организованы различные акции и мероприятия для болельщиков ярославской команды.

Фонбет активно поддерживает российский хоккей. Компания является титульным партнёром Континентальной Хоккейной Лиги, а также спонсором ряда клубов. Вместе с КХЛ Фонбет ежегодно проводит Неделю Звёзд Хоккея. В юбилейном сезоне 2022/23 компания совместно с Лигой выбрала и наградила лучших хоккеистов за всю историю КХЛ, лучшего болельщика, а также определила лучших журналистов сезона.

В рамках сотрудничества с КХЛ и клубами Фонбет активно участвует в благотворительности и поддерживает социальные инициативы. Одной из таких является акция «Голевая передача», в рамках которой собранные средства идут на поддержку детского адаптивного хоккея.

Сергей Анохин, генеральный директор Фонбет:

«Мы расширяем наше партнерство в российском хоккее и начинаем сотрудничество с амбициозным коллективом. Уверен, в предстоящем сезоне ярославские железнодорожники порадуют болельщиков результатом, а мы – различными мероприятиями и акциями для ярославских любителей хоккея».

Юрий Николаевич Яковлев, президент Ассоциации ХК «Локомотив»:

«Мы с удовлетворением объявляем о начале сотрудничества нашего Клуба и букмекерской компании Фонбет. Для «Локомотива» было принципиально важно найти на рынке букмекерских услуг надежного партнера с солидной репутацией. Считаю, что в лице Фонбет мы получили именно такого партнера. Уверен, что сотрудничество «Локомотив» и Фонбет будет плодотворным, взаимовыгодным и интересным для болельщиков».