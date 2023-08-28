В матче «Спартака» и «Динамо» фаворит – «красно-белые». Выбирайте свою ставку на главный матч Кубка России, а БЕТСИТИ предложит страховку до 3000 рублей!

Теги Спартак Динамо Москва Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

«Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России. «Красно-белые» – фавориты матча.

На победу команды Гильермо Абаскаля можно поставить за 2,03, а на подопечных Марцела Лички – за 3,50, за ничью дают 4,00. Интересно смотрятся варианты «тотал больше 2,5» за 1,55 и ставка на то, что в игре будет назначен пенальти – 2,15.

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5 комментариев

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Артем Гладских
лёгкая победа динамо, чивоуштам
+4
-2
+2
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Антон Белименко
А с чего вдруг Спартак фаворит? Динамо сейчас в гораздо больше порядке
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Viktor Martunov
Ответ Spartacus Pro
Только из уважения к моему знакомому болельщику Динамо, трудная победа Спартака и точка!
У вас в Кубке очков немеренно, вам по хорошему про Краснодар надо думать.
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