В матче «Спартака» и «Динамо» фаворит – «красно-белые». Выбирайте свою ставку на главный матч Кубка России, а БЕТСИТИ предложит страховку до 3000 рублей!

«Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России. «Красно-белые» – фавориты матча.

На победу команды Гильермо Абаскаля можно поставить за 2,03, а на подопечных Марцела Лички – за 3,50, за ничью дают 4,00. Интересно смотрятся варианты «тотал больше 2,5» за 1,55 и ставка на то, что в игре будет назначен пенальти – 2,15.

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