Сергей Игнашевич в каждом матче сезона делал замену в перерыве. На это можно поставить

Тренер «Балтики» Сергей Игнашевич придерживался этого правила и в РПЛ, и в Кубке России. Обычно меняет кого-то одного, двойная была всего в одном из семи матчей. При этом чаще всего с поля уходит форвард Гузина, который не провел ни одной полной игры в сезоне,

На замену в перерыве матча «Крылья Советов» – «Балтика» нет, зато есть альтернатива: первая замена в перерыве за 1.95.

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