Сергей Игнашевич в каждом матче сезона делал замену в перерыве. На это можно поставить

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Балтика Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Тренер «Балтики» Сергей Игнашевич придерживался этого правила и в РПЛ, и в Кубке России. Обычно меняет кого-то одного, двойная была всего в одном из семи матчей. При этом чаще всего с поля уходит форвард Гузина, который не провел ни одной полной игры в сезоне,

На замену в перерыве матча «Крылья Советов» – «Балтика» нет, зато есть альтернатива: первая замена в перерыве за 1.95.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Что нового в трендах РПЛ после пяти туров: «Краснодар» совсем не верховой, «Спартак» не играет всухую, «Ростов» перестал бить пенальти

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий