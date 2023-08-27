Сергей Игнашевич в каждом матче сезона делал замену в перерыве. На это можно поставить
Тренер «Балтики» Сергей Игнашевич придерживался этого правила и в РПЛ, и в Кубке России. Обычно меняет кого-то одного, двойная была всего в одном из семи матчей. При этом чаще всего с поля уходит форвард Гузина, который не провел ни одной полной игры в сезоне,
На замену в перерыве матча «Крылья Советов» – «Балтика» нет, зато есть альтернатива: первая замена в перерыве за 1.95.
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