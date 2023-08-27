«Эдмонтон» с 2019-го проигрывает все домашние матчи. На продолжение серии коэффициент почти 2.00

Самая длинная серия из домашних поражений в истории Северной Америки – продолжается.

«Эдмонтон Элкс» из Канадской лиги по американскому футболу проигрывает абсолютно все домашние матчи с 2019-го:

• Серия насчитывает уже 22 игры.

• Всего 9 побед было одержано за это время, причем все выездные.

• 6 матчей из 22 «Элкс» шли фаворитами, при этом в последней домашней игре команда вела 22:0 (проиграли 29:38).

Следующая домашняя игра сегодня ночью против «Оттавы» – худшей команды Восточного дивизиона, но с тремя победами в сезоне. Изначально в линии «Эдмонтон» начинал как небольшой андердог, но к сегодняшнему дню коэффициент на победу дошел до 1.84.

На то, что серия поражений (которая длится 4 года) продолжится – 1.91.

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