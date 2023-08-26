Третий тур АПЛ! Что и где посмотреть?

Не успели мы с Вами оглянуться, как уже настал 3-ий тур в английском чемпионате. Если смотреть матчи АПЛ, то можно увидеть, как лидеры и фавориты уже начинают терять драгоценные очки, а аутсайдеры пытаются закрепиться в середине таблицы подольше.

Как показывает расписание АПЛ – тур начинается в ночь с пятницы на субботу с не самой интригующей вывески “Челси” – “Лутон”, а вот субботние и воскресные расписания имеют довольно интересные поединки.

Брайтон – Вест Хэм 26.08.2023 22:30

В последние годы обе команды показывают очень приличный уровень игры. “Брайтон” стал главной звездочкой прошлого сезона и конечно же взгляды любителей футбола начали падать на матчи команды. К тому же “чайки” попали в Лигу Европы, что добавляет уверенности в своих силах перед любым соперником. “Вест Хэм” в свою очередь не очень хорошо играл в Англии, но прекрасно провел Еврокубковую кампанию, выиграв Лигу Конференций. Замечательные коллективы сыграют между собой в уже в субботу. Команды не страдают от обилия травм, которые пришли почти в каждый большой клуб Европы. Если говорить о статистике, то она довольно показательна. “Брайтон” забил 8 голов за две игры АПЛ, в то время как “ВХЮ” в два раза меньше, но был повержен лондонский “Челси”, которому загнали 3 мяча в ворота.

Аналитики компании 1XBET считают фаворитом хозяев поля. Оно и не удивительно. “Брайтон” много забивает, играет в атакующий комбинационный футбол, плюс явно находятся в хорошем настроении перед осенней чередой еврокубковых встреч. “Вест Хэму”, к сожалению, пришлось расстаться с главной звездой Декланом Райсом, из-за чего эксперты склонны думать, что такая потеря в классе может сыграть злую шутку с командой в течение сезона. 1.58 против 5.69 – колоссальное преимущество “чаек” на “молотобойцами”.

Наш вердикт – спокойная победа “Брайтона”.

Ньюкасл – Ливерпуль 27.08.2023 21:30

Главный матч тура в АПЛ пройдет вечером воскресенье, где грозный “Ньюкасл” сыграет с довольно шатким “Ливерпулем”. Полосатая команда считается фаворитом в матче. 2.23 на победу “Ньюкасла” выглядят очень привлекательно. Хозяева поля начали сезон прекрасно с какой-то стороны. Серьезная победа над “Астон Виллой” со счетом 5-1 и неплохая игра против “Манчестер Сити”, в которой они проиграли 0-1. “Ливерпуль” выглядит не такими сильными, как может говорить их имя. Крайне плохая игра против “Челси”, где “мерсисайдцам” прямо говоря повезло не проиграть. А победой над “Борнмутом”, в которой ещё и был пропущен гол, гордиться не стоит. Невероятно сложно определить, кто является истинным фаворитом данного противостояния. Но понятно одно – матч будет довольно интересный. Победу “Ливерпуля” оценили коэффициентом 3.15. Аналитики компании 1XBET считают, что у команд практически равные шансы на успех. Кстати, ничья не ушла далеко и оценивается в 4.01 коэффициента. Мы же считаем, что в матче будет зафиксирована “дружба”. 1-1 довольно привлекательный счет в этой встрече, который можно попробовать взять для ставки.

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