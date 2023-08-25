Международное агентство по честности в теннисе выдало пожизненный бан Алексису Мусиалеку

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В ходе расследования Международного агентства по честности в теннисе (ITIA) выяснилось, что Алексис Мусиалек причастен к влиянию на результат девяти теннисных матчей с 2016 по 2018 год. Преступления француза включали в себя различные действия по организации договорных матчей, в том числе манипулирование результатами матчей и получение за это денежного вознаграждения.

35-летний спортсмен также был признан виновным в том, что спровоцировал ухудшение результатов товарищей по команде и препятствовал расследованию ITIA путем сокрытия доказательств. После тщательного расследования было установлено, что Мусиалек 39 раз нарушал Программу по борьбе с коррупцией в теннисе (TACP).

Мусиалеку фактически запрещено участвовать, тренировать или посещать любые теннисные турниры, одобренные или санкционированные официальными теннисными организациями. Также он заплатит штраф в размере $50 тыс.

Наивысший рейтинг Мусиалека в одиночном разряде – 255. В парах – 421.

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