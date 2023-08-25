Вечер бокса “Ночь чемпионов IBA” пройдет в Серпухове в преддверии Международного дня бокса

26 августа в подмосковном Серпухове, во дворце спорта “Надежда” состоится вечер бокса “Ночь чемпионов IBA” . Турнир будет приурочен к празднованию Международного Дня бокса, который традиционно отмечается во всем мире 27 августа.

Зрителей ждет 9 боксерских поединков с участием спортсменов, которые давно зарекомендовали себя на мировой арене. Чемпионы и призеры мира и Олимпийских игр, победители международных турниров, любимцы публики из разных уголков планеты выйдут в ринг, чтобы продемонстрировать по-настоящему зрелищный бокс и высокое мастерство.

Генеральным партнером вечера бокса «Ночь чемпионов IBA» выступит БК «Лига Ставок».

Главным событием Ночи чемпионов станет бой в весовой категории 92 кг между двукратным чемпионом мира Муслимом Гаджимагомедовым (Россия) и пятикратным чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом Хулио Ла Крусом (Куба). Боксеры имеют богатую историю противостояния, они не раз встречались на различных турнирах и чемпионатах. Полуфинальный поединок на Олимпийских играх в Токио в 2021 году положил начало противостоянию, в котором со счетом 2-0 лидирует Ла Крус. 26 августа в Серпухове третий реванш покажет, сможет ли Гаджимагомедов наконец переиграть в ринге пока непобедимого для него соперника.

Также в рамках Ночи чемпионов IBA зрители увидят выступление чемпиона мира в тяжелом весе Марка Петровского, которому будет противостоять опытный эквадорец Хулио Кастильо. Всеволод Шумков выйдет в ринг против Лазаро Альвареса из Кубы, а Харитон Агрба встретится с представителем ЮАР Ксолисани Ндонгени.

ФАЙТКАРД ВЕЧЕРА БОКСА

(67 кг) Назаров Егор (Россия) – Шохрух Жиянов (Таджикистан)

(70 кг) Васильев Станислав (Россия) – Расулов Музаффар (Узбекистан)

(63,5 кг) Павел Федоров (Сербия)- Джеймс Черейжи (Румыния)

(80 кг) Одижон Аслонов (Узбекистан) – Шадир Муса Бвоги (Уганда)

(63,5 кг) Бахадур Усмонов (Таджикистан) – Луис Аркон (Венесуэла)

(+92 кг) Марк Петровский (Россия) – Хулио Кастильо (Эквадор)

(63,5 кг) Всеволод Шумков (Россия) – Лазаро Альварес (Куба)

(67 кг) Харитон Агрба (Россия) – Ксолисани Ндонгени (ЮАР)

(92 кг) Муслим Гаджимагомедов (Россия) – Хулио Ла Крус (Куба)

Ночь чемпионов IBA (IBA Champions’ Night) это серия турниров, которые проходят под эгидой Международной Ассоциации бокса (IBA) с 2022 года. Турниры серии “Ночь чемпионов” объединяют лучших боксеров мира, которые встречаются друг с другом в поединках профессионального формата.

Это глобальное событие захватывающего и безостановочного боксерского действа, когда лучшие боксеры выходят на ринг, чтобы доказать свое мастерство. В этот вечер профессионального бокса с высокими ставками претенденты не просто бросают вызов чемпионам – они бросают вызов своим собственным возможностям.

Ночь чемпионов IBA – это время бескомпромиссных боев, ночь, когда чемпионы восходят, а претенденты осмеливаются стать легендами.

Билеты на сайте kassir.ru: https://msk.kassir.ru/sport/noch-chempionov-iba